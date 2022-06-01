Москва, 1 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП) считает, что жителям России следует забыть про уехавшую из страны Аллу Пугачёву. Об этом 1 июня написал портал StarHit.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Чисто технически Пугачёвой не могут закрыть въезд, поскольку она гражданка Российской Федерации. Но я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на неё внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по её самолюбию», — заявил Вассерман. Также политический деятель заверил, что певица совершила ошибку, покинув Россию, поскольку теперь она потеряла «любовь целых поколений зрителей».

Ранее Алла Пугачёва ответила на критику, связанную с её отъездом в Израиль. По мнению артистки, лишь узко мыслящие люди негативно относятся к её поступку.