Кемерово, 1 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 1010 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 83 новых носителей коронавируса. За это же время 94 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 474 случая заражения коронавирусом, 161 067 человек выздоровели, 2397 пациентов скончались.