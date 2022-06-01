Берлин, 1 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. От стремительного повешения цен в Германии страдают многие фермеры, которые самостоятельно не могут справиться с ростом затрат. Поэтому Германский союз фермеров выступает за повышение розничной стоимости продуктов питания. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил глава объединения Йоахим Руквид.

Рост цен

«Мы, фермеры, сталкиваемся со значительным увеличением затрат на дизельное топливо, удобрения и корма, — пояснил он. — Чтобы вообще продолжать вести бизнес, нам нужны значительно более высокие цены на нашу продукцию».

Он подчеркнул, что «фермеры не могут в одиночку справиться с огромным ростом расходов, их следует разделить с потребителями».

Ассоциация фермеров, прежде всего, жалуется на резкое повышение цен на удобрения. Кроме того, затраты на электроэнергию выросли примерно вдвое, а также резко выросли цены на корма. Руквид считает ситуацию серьёзной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что уровень инфляции до конца 2022 года в Германии может подняться до отметки 9-9,5%. Он пояснил, что шестой санкционный пакет Евросоюза ещё более осложнит ситуацию со стоимостью энергоресурсов, а экономические власти Германии ограничены в возможности влиять на инфляцию из-за высокой степени интеграции в принятии решений с ЕС.

Читайте также: Жителям Германии предсказали рост цен и падение заработных плат

Добавим, что, согласно предварительным данным Федерального статистического бюро Германии, в стране инфляция по итогам мая в годовом выражении составила 7,9%. В последний раз инфляция была такой же высокой зимой 1973–1974 годов. В мае по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в ФРГ выросли на 0,9%.

Ранее по теме: К концу 2022 года инфляция в Германии вырастет до 9,5% — прогноз