Красноярск, 1 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, выздоровел 61 человек, госпитализация потребовалась 55 заболевшим (31 мая — 59). Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в федеральном оперштабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 365 824 носителя коронавируса, выздоровели 353 729 человек, скончались 10 837 ковид-пациентов. За сутки в регионе жертвами COVID-19 стали три человека.

Напомним, 31 мая в крае было подтверждено 58 случаев заражения, выздоровели 55 человек, скончались трое заболевших.