Ульяновск, 1 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области задержана подозреваемая в присвоении средств, выделенных местной жительнице в качестве пенсионного обеспечения. Об этом сообщает УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Правоохранители полагают, что в феврале 2022 года жительница Ульяновской области, являясь руководителем одного из отделений связи Кузоватовского района, внесла в документы ложные сведения об операциях с полученными деньгами, которые причитались местной жительнице в качестве пенсионного обеспечения.

Правоохранители предварительно подсчитали, что ущерб мог превысить 30 тыс. рублей. Подозреваемая задержана.

В настоящее время полиция устанавливает все детали происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Чердаклинском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Центра развития предпринимательства. Ему инкриминируют хищение 650 тыс. рублей.

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