Алма-Ата, Казахстан, , 13:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует свои президентские полномочия в результате конституционной реформы. Об этом он 1 июня заявил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алма-Ате.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», — сказал Токаев.

Он отметил, что основная цель реформ и референдума по конституции — модернизация политической системы республики. Президент подчеркнул, что в стране наблюдается большой интерес к данному процессу.

Напомним, ранее Токаев объявил, что нужно модернизировать государственную систему и внести поправки в конституцию в ходе референдума. Планируется передать часть полномочий президента парламенту за счёт ограничения полномочий главы республики в формировании сената и местных органов исполнительной власти. Референдум назначен на 5 июня.

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