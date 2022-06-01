Москва, , 13:27 — REGNUM Сегодня, 1 июня, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Путин поздравил Пашиняна с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

В свою очередь Пашинян рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе.

Также лидеры двух стран обсудили хода реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана и развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Ереване Сергеем Копыркиным вопросы, касающиеся армяно-российского сотрудничества.

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