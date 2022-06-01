Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Власти Нью-Йорка могут пойти на установку рамок металлоискателей в метрополитене города после произошедшей там недавно перестрелки, об этом 31 мая сообщает New York Post.

Метро Enrico Donelli

Технология быстрого сканирования большого количества людей на наличие оружия существует и сейчас используется для проверки людей в таких местах, как спортивные стадионы и тематические парки. Но эксперты по безопасности говорят, что установить такую систему в разветвленной, пористой системе метро города таким образом, чтобы изменить ситуацию, было бы сложно, если не невозможно.

Проблема не обязательно в технологии, а скорее в том, что сканеры должны сопровождаться людьми-операторами, чтобы противостоять людям, незаконно владеющим огнестрельным оружием.

«С точки зрения логистики это был бы кошмар. Вам придется связать много офицеров, делающих это», — сказал Джеймс Дули, отставной капитан Департамента полиции Нью-Йорка, который служил в транспортном отделе департамента.

«У нас сотни станций, и дело в том, что поставить кого-то у каждого входа на каждую станцию логистически невозможно», — добавил он.

Мэр Эрик Адамс, бывший капитан полиции, признал наличие проблем, но сказал, что систему, возможно, все же стоит попробовать в некоторых местах в качестве сдерживающего фактора.

«Мы хотим иметь возможность просто появиться где-нибудь на какой-нибудь станции, чтобы люди не знали, что она там есть, — сказал демократ, — подобно тому, как мы делаем это, когда делаем контрольно-пропускные пункты».

Стремление к усилению безопасности в метро приобрело новую актуальность в апреле после того, как боевик взорвал дымовые шашки и обстрелял вагон метро, ранив 10 человек.