После перестрелки в метро Нью-Йорка могут появиться рамки металлоискателей
Вашингтон, 1 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка могут пойти на установку рамок металлоискателей в метрополитене города после произошедшей там недавно перестрелки, об этом 31 мая сообщает New York Post.
Технология быстрого сканирования большого количества людей на наличие оружия существует и сейчас используется для проверки людей в таких местах, как спортивные стадионы и тематические парки. Но эксперты по безопасности говорят, что установить такую систему в разветвленной, пористой системе метро города таким образом, чтобы изменить ситуацию, было бы сложно, если не невозможно.
Проблема не обязательно в технологии, а скорее в том, что сканеры должны сопровождаться людьми-операторами, чтобы противостоять людям, незаконно владеющим огнестрельным оружием.
Мэр Эрик Адамс, бывший капитан полиции, признал наличие проблем, но сказал, что систему, возможно, все же стоит попробовать в некоторых местах в качестве сдерживающего фактора.
Стремление к усилению безопасности в метро приобрело новую актуальность в апреле после того, как боевик взорвал дымовые шашки и обстрелял вагон метро, ранив 10 человек.