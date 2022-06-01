Пекин, 1 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. России и Китаю нужно укреплять сотрудничество, как в традиционных областях, так и на новых направлениях, включая сотрудничество в сфере пятого поколения связи 5G, искусственного интеллекта, зеленой экономики и других областях. Об этом 1 июня заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время своего выступления по видеосвязи на VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По словам Ли Хуэя, на протяжении последних лет России и Китаю удалось преодолеть такие сложные вещи, как последствия пандемии COVID-19 и слабое восстановление мировой экономики после нее.

При этом специальный представитель правительства КНР уточнил, что объем российско-китайской торговли продолжает увеличиваться.

«Обе стороны должны и дальше использовать потенциал сотрудничества. Необходимо углублять не только основные направления сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, науке, технике, аэрокосмической промышленности и сельском хозяйстве, но и нужно укреплять новые области, такие как 5G, искусственный интеллект, большие данные, биомедицина, зеленая и низкоуглеродная экономика», — сказал он.

Кроме того, Ли Хуэй отметил, что стабильное развитие Китая и России в экономической сфере и расширение сотрудничества между двумя странами «обеспечит поддержку стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок», а также станет вкладом в развитие мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ван И заявил, что попытка США оценить нормальную торговлю по тому, соответствует ли она американским ценностям, противоречит основным экономическим законам.