Красноярск, , 13:22 — REGNUM Главный архитектор назначен в Красноярске. Им стал Андрей Булак, сообщили ИА REGNUM 1 июня в мэрии города.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Перед назначением проводился открытый конкурс на замещение вакантной должности заместителя руководителя управления архитектуры — главного архитектора города. В нём приняли участие четыре человека, победу одержал Андрей Булак.

Справка: Андрей Булак родился в 1963 году в Красноярске. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт («Архитектура»), обучался в аспирантуре на кафедре основ теории градостроительства Московского архитектурного института.

Его трудовая деятельность связана с Красноярским краем. С 2007-го по февраль 2022 года он являлся начальником отдела, а затем заместителем руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.

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