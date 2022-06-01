Москва, , 13:21 — REGNUM Запасы газа в европейских ПХГ по данным на 30 мая восполнены на 20,4 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба Газпрома со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что для достижения уровня начала сезона отбора 2019/20 года европейским компаниям нужно закачать в хранилища 52 млрд куб. м, сообщила компании.

«По оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов в хранилищах Германии — крупнейших в Европе — является «недостаточно хорошей». А достижение целевого уровня в 90% станет для Германии подушкой безопасности на два с половиной месяца при нормальной зиме. Однако отметим, что сезон отбора в Европе длится намного дольше — пять-шесть месяцев», — говорится в заявлении российской госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заполненность газохранилищ в Германии посчитали «недостаточно хорошей» на случай, если Германии в краткосрочной перспективе придётся получать меньше российского газа.

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