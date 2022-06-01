Махачкала, , 13:21 — REGNUM В Дагестане выявлен факт незаконного оформления пенсий по старости. В совершении должностного преступления подозревается бывший начальник одного из отделов Пенсионного фонда в Акушинском районе. При его участии за взятки стали пенсионерами раньше срока четверо местных граждан. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве и получении взятки в крупном размере. Вместе с экс-сотрудником ПФ его фигурантами стали четверо лжепенсионеров, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей расследования известно, что экс-начальник отдела назначения и перерасчета пенсий УОПФР по Республике Дагестан в Акушинском районе в 2012–2013 годы получил взятку от четырех жителей района в сумме 200 тыс. рублей от каждого и «с помощью копировально-технических средств завысил их пенсионный возраст». После этого в их трудовые книжки злоумышленник внес ложные сведения о стаже работы.

На основании этого, выйдя за пределы своих полномочий, подозреваемый подготовил решения о назначении им страховых пенсий. Пенсионный фонд РФ понес от действий фигурантов дела ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.