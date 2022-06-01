Москва, 1 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Россия будет только укрепляться в этом сложном мире. Её успех зависит от труда и достижений граждан, заявил российский президент Владимир Путин 1 июня в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Участники фестиваля, отметил он, живут, растут в очень динамичное время, когда стремительно меняется мир. От их неравнодушия и инициативы зависит многое.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. А эта работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание», — сказал глава государства в обращении, показанном в эфире Первого канала.

Он добавил, что успех страны складывается из труда, достижений людей, которых объединяют общие ценности, культура, традиции, уважение к истории и стремление внести свой вклад в развитие страны.

Нынешнее поколение российских граждан обладает всем необходимым для того, чтобы строить достойное будущее. Это целеустремленность, ответственность, любовь к Родине, готовность получать новые знания и помогать другим.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в России проходят мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей.

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