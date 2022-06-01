Элиста, 1 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств, представленных в судебном заседании (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По информации следователей, речь идёт о рассмотрении иска к республиканскому министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, находящемуся в производстве арбитражного суда Калмыкии. На заседании 21 декабря 2021 года одна из сторон представила суду доказательство в виде платёжного поручения, однако оно оказалось фиктивным. Якобы между двумя юридическими лицами было перечислено 10 млн рублей по договору цессии. На основании липового документа суд заменил истца — юридического лица на другое юридическое лицо, обладающего признаками фирмы «однодневки».

Расследование уголовного дела продолжается.