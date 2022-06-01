* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 13:23 — REGNUM Спецназ Службы внутренней безопасности Ирака провёл спецоперацию в провинции Нейнава на севере страны. Об этом 1 июня сообщает Al-Sumariya.

Ирак @teamsmediawar

По данным журналистов, в результате операции были задержаны члены местной ячейки группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что задержанные боевики специализировались на транспортировке оружия и членов группировки в городе Мосул и других районах провинции Нейнава.

«Подразделению МВД удалось провести качественную операцию, в результате которой были задержаны четверо преступников, ответственных за транспортировку террористов из спящих ячеек в провинции Ниневия», — цитирует Al-Sumariya заявление служб безопасности.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.