Астрахань, , 13:19 — REGNUM В Астрахани индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более восьми миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Налоги Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность в сфере розничной торговли строительными материалами, представил в налоговый орган декларации за 2018–2020 годы, в которых указал заведомо ложные сведения. Так он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более восьми миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Расследование завершено, дело направили в суд.