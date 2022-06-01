Милан, Италия, , 13:18 — REGNUM У итальянского футбольного клуба «Милан» сменился владелец. Об этом 1 июня сообщается на сайте клуба.

Логотип фтубольного клуба Милан

Новым владельцем «Милана» стал американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners, который купил клуб за €1,2 млрд у американского хедж-фонда Elliott Management.

По условиям сделки, Elliott Management останется миноритарным акционером и сохранит место в совете директоров клуба.

Отмечается, что переход «Милана» к новому владельцу будет осуществлён летом, а полное закрытие сделки произойдёт не позднее сентября 2022 года.

Напомним, «Милан» стал чемпионом Италии в сезоне 2021/22.