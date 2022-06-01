Уфа, 1 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Onlinenigeria.com Туман

Сообщается, что ночью и утром 2 июня на автотрассах Башкирии ожидается туман, видимость до 500 метров.

Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +3°С, воздух может прогреться до +26°С. Осадков не ожидается.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фирму оштрафовали после падения снега с крыши на несовершеннолетнего.