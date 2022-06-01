Москва, 1 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть завершила май в хорошем плюсе, отметив шестой месяц роста подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Нефть марки Brent вернулась к мартовским уровням в районе отметки $120 за баррель, продолжить восхождение от которой фьючерсам будет непросто, учитывая перегретость рынка.

Теперь, когда страны ЕС наконец-то определились со своим вердиктом по эмбарго на импорт российской нефти, фокус внимания игроков смещается в сторону спроса, который будет главным драйвером рынка в июне.

С одной стороны, автомобильный сезон в США и предпосылки для восстановления потребления в Китае по мере снятия коронавирусных ограничений говорят в пользу роста нефтяных цен, особенно в условиях хаоса в цепочках поставок из-за ситуации вокруг Украины.

С другой стороны, помешать дальнейшему подъему Brent могут волнения по поводу рецессии и чрезмерно агрессивному ужесточению политики мировых центробанков в условиях рекордной инфляции.

Эти страхи постепенно разрастаются по мировым фондовым рынкам, и в случае усиления перекинутся в том числе на рынок черного золота.

Иными словами, в июне нефть рискует столкнуться с трудностями в попытках вернуться к пикам за пределами уровня $130, да и паники, подобной мартовской, ожидать не стоит.

Так, основной сценарий не исключает новые рывки в северном направлении, но предполагает, что в конечном итоге Brent расположится на более скромных уровнях, хотя и для утраты отметки $100 предпосылок пока не наблюдается», — пояснил эксперт.

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