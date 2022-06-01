Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Парламентарии Санкт-Петербурга попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина обязать продавцов указывать на ценниках стоимость товара за 1 килограмм и 1 литр, соответствующее решение депутаты Законодательного собрания (ЗакС) поддержали 1 июня.

Елена Молчанова ИА REGNUM Упаковка молока 0,95 л

Инициатором обращения стал депутат от партии «Единая Россия» Антон Соловьев Как следует из текста обращения, в последнее время производители продуктов активно уменьшают количество, объем или вес товара при внешнем сохранении вида привычной упаковки. Несмотря на то, что эта практика не нарушает права потребителей, так как объем и вес указывается на товаре, однако это существенно осложняет выбор покупателя с точки зрения выгодности покупки.

«Непросто сравнить цены на товары, если их объем установлен не в общепринятых основных единицах измерения, а в дробных величинах (0,92 л, 900 гр, 0,375 кг и т.п.). Кажущаяся на первый взгляд дешевизна продукта может в итоге привести к переплате, в результате чего потребитель чувствует себя обманутым», — говорится в документе.

Ввиду чего парламентарии предложили Мишустину рассмотреть возможные изменения существующих с 2020 года правил таким образом, чтобы обязать продавцов указывать на ценниках также стоимость товара за целую, общепринятую единицу измерения — за 1 кг, 1 л и другие единицы измерения.

В свою очередь вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина («Справедливая Россия») отметила, что, по мнению экспертов, в этой инициативе можно пойти на крайности и вообще вернуть советскую систему упаковочных ГОСТов, когда можно было выпускать товар лишь строго по килограммам, литрам или вариациям в 0,5 и 0,75 от этих мер.

«Но таким образом бизнес вновь загоняется в жесткие рамки. А дополнительные издержки, которые при этом он понесет, закладываются в конечную цену товара. Значит, за все заплатит покупатель?» — задалась вопросом парламентарий.