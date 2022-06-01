Ульяновск, 1 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняют комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, включая масочный режим. Среди вновь заболевающих ковидом преобладают пожилые граждане. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора отмечают, что за последнюю неделю в Ульяновской области официально выявлено 273 случая заражения коронавирусом, среди пациентов преобладают жители от 65 лет и старше.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, рекомендовано продолжить комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в области ежедневно проводится не менее 200 тестов на SARS-CoV-2 в расчёте на 100 тыс. жителей.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 104 390 лабораторных исследований на коронавирус, из них 30 мая проведено 2968 тестов. Последние четверо суток, с 28 мая по 31 мая, выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сохраняется масочный режим.