Вашингтон, , 14:22 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер сериала «Рыцари Готэма». Об этом пишет портал «Союз» 1 июня.

Американский сериал «Рыцари Готэма» Кадр из трейлера

В ролике рассказывается о таинственном убийстве Бэтмена, за расследование которого берётся прокурор Харви Дент и приёмный сын супергероя Тернер Хейс. Главные роли в проекте исполнили Миша Коллинз («Сверхъестественное») и Оскар Морган («Смерть в раю»).

Напомним, что премьера «Рыцарей Готэма» запланирована на 2023 год. Создателями сериала являются Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш.

Читайте ранее в этом сюжете: Дуэйн Джонсон ответил фанатке, которая пришла на выпускной с его портретом