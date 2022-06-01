Вашингтон, 1 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер сериала «Рыцари Готэма». Об этом пишет портал «Союз» 1 июня.

Кадр из трейлера Американский сериал «Рыцари Готэма»

В ролике рассказывается о таинственном убийстве Бэтмена, за расследование которого берётся прокурор Харви Дент и приёмный сын супергероя Тернер Хейс. Главные роли в проекте исполнили Миша Коллинз («Сверхъестественное») и Оскар Морган («Смерть в раю»).

Напомним, что премьера «Рыцарей Готэма» запланирована на 2023 год. Создателями сериала являются Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш.