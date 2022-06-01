Бухарест, 1 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Массовая драка произошла в одном из отделений паспортного стола в городе Тимишоара на западе Румынии, когда граждане, получающие регистрационные документы на своих несовершеннолетних детей, сначала разругались между собой, а затем вступили в конфликт с полицейскими. Об этом 1 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, ссора возникла после того, как сотрудница паспортного стола сообщила соискателям документов об ограниченном количестве соответствующих бланков. Десятки отцов и матерей попытались прорваться в служебное помещение и получить необходимые документы вне очереди.

Сообщается о нескольких пострадавших. Конфликт был исчерпан лишь после прибытия на место происшествия отряда жандармов. Ведется следствие.

Напомним, выдача несовершеннолетним румынам дополнительного документа, считающегося аналогом паспорта, является инициативой правительства Румынии, направленной на ускорение интеграции детей в общественную жизнь.