Москва, , 13:11 — REGNUM Известие о том, что Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат Екатерина Чернышева:

Самооборона (сс) ToNic-Pics

«Как показывает практика, в ситуациях самообороны правоохранители и суды встают на сторону нападавших и осуждают человека либо за причиненный нападавшим вред, либо за превышение пределов необходимой обороны, поскольку в российское уголовное судопроизводство все-таки носит больше обвинительный уклон.

Оправдательные приговоры по подобным делам выносятся крайне редко и чаще всего присяжными заседателями.

На сегодняшний день нет четкой границы между необходимой обороной и превышением необходимой обороны. Согласно действующему законодательству, граждане РФ, защищая себя и своих близких, должны оценивать характер опасности, насилия или угрозы, попадая в подобную ситуацию, человек ограничен пределами необходимой обороны».

Напомним, о том, что граждане вправе применять самооборону в случае, когда в их дом вломились злоумышленники, говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

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