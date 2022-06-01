Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 655 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 74 человека выписаны с выздоровлением, четыре пациента скончались. В реанимации находятся 97 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 258 597 случаев заражения коронавирусом, 251 950 пациентов полностью выздоровели, умерли 5669 человек.