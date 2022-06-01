Новосибирск, 1 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 655 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 74 человека выписаны с выздоровлением, четыре пациента скончались. В реанимации находятся 97 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

Всего в регионе зарегистрированы 258 597 случаев заражения коронавирусом, 251 950 пациентов полностью выздоровели, умерли 5669 человек.