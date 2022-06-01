Луганск, 1 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день начато разминирование освобожденной от киевских боевиков территории Луганской Народной Республики (ЛНР) от города Счастье до Луганска. Об этом 1 июня рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«Мы сейчас принимаем все меры, чтобы у нас прошло разминирование начиная от Счастья и заканчивая луганскими мостами», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава ДНР подчеркнул, что процесс разминирования не будет завершен быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб один мирный житель.