Казань, 1 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Татарии за 10 лет количество многодетных семей увеличилось на 66%. По мнению главы РТ Рустама Минниханова, чем больше будет таких семей, тем крепче станет республика, государство.

Дети

В день защиты детей в Казанском Кремле прошло награждение многодетных семей медалью «Родительская доблесть». В 2022 году ее получили пять лучших супружеских пар.

Получившие награды семьи, являются представителями разных национальностей, проживающих в Татарии (удмурты, татары, русские, мордва).

Медаль «Родительская доблесть» утверждена Госсоветом РТ 24 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2022 году на поддержку семей с детьми выделено 11,6 млрд рублей. На средства из федерального бюджета приходится 6,9 млрд рублей, 4,7 млрд рублей — региональные средства.

Читайте также: В Татарии за чертой бедности проживают более 250 тыс. человек