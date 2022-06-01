София, , 13:09 — REGNUM Мэрия столицы Болгарии Софии запретила с 1 июня текущего года гужевое движение в городе и некоторых его окрестностях. Об этом сообщает софийская газета «Факты».

Гужевой транспорт

Согласно официальной информации, указанные меры приняты для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием повозок на лошадиной или ослиной тяге.

Кроме того, новые ограничения объясняются неспособностью городских коммунальных структур контролировать уборку соответствующих фекалий и обеспечивать выполнение элементарных санитарных норм при перемещении животных.

Предполагается, что нарушители нового правила будут оштрафованы.

Нововведение вызвало волну недовольства в болгарском обществе. В Болгарии гужевой транспорт считается традиционным средством передвижения.