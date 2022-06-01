Черкесск, 1 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся кражами домашнего скота. В нее входили трое жителей республики. Общий ущерб, нанесенный собственникам, превысил 1 млн рублей. Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили 1 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Коровы

В банду скотокрадов входили три человека в возрасте 39, 43 и 48 лет. На территории Карачаевского, Зеленчукского и Усть-Джегутинского районов они в ночное время похищали животных с пастбищ и отгонов, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов. Как установили оперативники, злоумышленники причастны к восьми кражам лошадей, коров, телят и овец. Часть скотины они забивали и сбывали в течение первых двух дней после совершения преступления. Похищенное они продали, выручив всего 130 тыс. рублей, несколько животных найдено и возвращено потерпевшим.

В настоящее время фигурантов дела арестовали, третьему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.