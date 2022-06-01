Белгород, 1 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписано с выздоровлением 35 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах лечится 121 человек, под амбулаторным наблюдением 523 жителя.

Rk.gov.ru Анализы

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 130 909 носителей инфекции. Справились с заражением 127 997 человек. Скончались от осложнений 2 268 пациентов, в том числе за сутки зарегистрирован один летальный исход.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали с диагнозом направили ещё 15 человек.