Москва, , 13:04 — REGNUM В 2022 году в России расходы на организацию выпускного вечера и наряды для выпускников по сравнению 2021 годом для родителей 9-классников выросли в среднем на 30%, для родителей 11-классников — на 15%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru

Выпускной вечер в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы организовать своим 9-классникам выпускной вечер, родители собирают в среднем по 10 тыс. рублей. Праздник обходится дороже: в Москве — родители сдают 12 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 10 тыс. 500 рублей.

На выпускной вечер 11-классников родители в среднем по России собирают по 15 тыс. рублей, в Москве — 18 тыс. 500 рублей, в Санкт-Петербурге — 17 тыс. 500 рублей.

Платье для выпускниц 9-х классов в среднем по России обойдется родителям в 12 тыс. 500 рублей, для 11-классницы — в 14 тыс. 500 рублей. Костюмы для сыновей-выпускников 9-х и 11-х классов придется выделить из семейного бюджета 10 тыс. 500 рублей и 16 тыс. 500 рублей соответственно.

13% родителей 9-классников и 8% родителей 11-классников заявили, что у их детей не будет выпускного бала.

Опрос проведён 1–27 мая 2022 года. Опрошены 3000 родителей выпускников 9-х и 11-х классов школ в 520 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера в школах 25 июня.

Читайте также: Кравцов: школам рекомендовано проводить очно последние звонки