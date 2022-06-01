Берлин, 1 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии сообщило медиа-группе Funke, что в среднем каждую неделю из Пакистана в Германию перебрасывают около 200 афганских беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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В сообщении говорится, что процесс переброски афганцев из Ирана также носит регулярный характер.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, немецкие консульства смогли выдать более 18 000 виз бывшим местным сотрудникам и лицам из зоны риска, получившим обещание на вывоз в Германию.

Согласно отчёту, только за первые два месяца этого года около 5000 афганцев без паспортов получили помощь, чтобы покинуть Афганистан наземным путём, а затем продолжить свой путь в Германию.

Правительство Германии подвергалось критике за то, что оно «медленно» вывозит бывших местных сотрудников и лиц, подвергающихся риску.

Германские СМИ сообщают, что большое количество бывших местных сотрудников всё ещё находятся в Афганистане или соседних странах.