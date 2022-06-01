В Калмыкии депутата лишили мандата из-за несданной декларации
Элиста, 1 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Калмыкии депутата собрания Кировского сельского муниципального образования лишили депутатского мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.
Realty-ask.ru
Доходы
Основанием стало не предоставление в установленный срок сведений о доходах за 2020 год. В адрес председателя собрания депутатов муниципального образования было внесено представление.
Представительный орган досрочно прекратил полномочия муниципального депутата. На такой мере настояла прокуратура.