Элиста, 1 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Калмыкии депутата собрания Кировского сельского муниципального образования лишили депутатского мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Realty-ask.ru Доходы

Основанием стало не предоставление в установленный срок сведений о доходах за 2020 год. В адрес председателя собрания депутатов муниципального образования было внесено представление.

Представительный орган досрочно прекратил полномочия муниципального депутата. На такой мере настояла прокуратура.