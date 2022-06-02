Волжский, , 09:19 — REGNUM По итогам 2021 года одним из лучших участников национального проекта «Производительность труда» стало предприятие «Бакулин Моторс Групп» из Владимирской области, которое производит автобусы под маркой «Волгабас» и выпускает комплектующие для них. Лидером по увеличению выработки компания признана потому, что в четыре раза (с 1 до 4 шт./мес.) увеличила выпуск модуля крепления передней подвески автобуса.

Автобусы холдинга «Волгабас Групп» Цитата с сайта volgabus.ru

Как поясняет сайт производительность. рф, по результатам проекта увеличение выручки составило более 20%.

В 2022 году, несмотря на жёсткие антироссийские санкции, компания не останавливается на достигнутом.

«Волгабас групп как производитель автобусов и комплектующих для них не может не уделять значительного внимания производительности труда, выявлению возможностей ее повышения за счёт устранения всех видов потерь. Поэтому наша компания с большим интересом вступила в Национальный проект «Производительность труда». Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства предприятия», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора по развитию и науке «Волгабас Групп» Дмитрий Бибик. По его словам, участие в нацпроекте открывает массу возможностей:

«Для нас стала доступна экспертная поддержка Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции, а также обучение сотрудников инструментам бережливого производства, возможность обучения руководства предприятия по программе «Лидеры Производительности», право на инвестиционный налоговый вычет, бесплатные видеоуроки и лучшие практики других участников национального проекта на базе платформы рамках платформы производительность. рф и др.

Главным инструментом повышения производительности труда стало внедрение на предприятиях принципов бережливого производства — принципа работы, в основе которого лежит оптимизация расходов, устранение всех возможных потерь и рост качества продукции.

Наша рабочая группа предприятия прошла обучение по программе Федерального центра компетенций и начала внедрение инструментов бережливого производства на выбранном потоке — производстве боковин для автобусов. Соблюдение правил системы 5S на рабочих местах, оптимизация внутрицеховой логистики и технологических процессов дали видимые результаты. Например, на участке по производству боковин для автобусов благодаря этому выпуск продукции увеличился в девять раз. То есть фактически при равных материальных и человеческих ресурсах, нам удалось в разы повысить выпуск продукции и увеличить прибыль».

На сегодняшний день разработан план по вовлечению основных потоков продукции Волгабас групп в программу по повышению производительности труда на предприятии. До середины 2023 года планируется оптимизировать основные производственные линии.

«Поэтому польза Нацпроект для нас очевидна. Мы планируем и в будущем принимать в нем активное участие, ведь потенциал роста производительности труда неиссякаем», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и науке «Волгабас Групп» Дмитрий Бибик.

Напомним, Волгоградский региональный центр компетенций ежемесячно выполняет плановые показатели с опережением графика и занимает лидирующие позиции в рейтингах Федерального центра компетенций. Число участников национального проекта «Производительность труда» в регионе в 2022 году достигнет 56 — такой показатель для региона установлен ФЦК. При этом количество предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку Регионального центра компетенций, увеличится до 26.

«Участие в нацпроекте для предприятий несырьевых отраслей бесплатное. Они получат адресную поддержку экспертов в течение шести месяцев или года. Персоналу станут доступны программы обучения федерального и регионального уровней. К тому же регион предоставляет участникам проекта льготы по налогам на прибыль и на имущество.

А у промышленных предприятий есть уникальная возможность: после завершения проекта они смогут подать заявку в Фонд развития промышленности на получение займа в размере до трехсот миллионов рублей сроком до пяти лет под один процент годовых. Такой механизм господдержки позволяет обновить производственные фонды и инвестировать средства в развитие производства», — пояснил директор АНО «РЦК» Максим Логунов.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники нацпроекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний. В Волгоградской области до конца 2024 года предполагается исполнить проекты по улучшениям в 66 компаниях базовых несырьевых отраслей региона.

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