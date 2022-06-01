Багдад, 1 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В министерстве электроэнергетики Ирака сообщили о сокращении количества часов снабжения жителей страны электроэнергией. Об этом 1 июня передает информационное агентство Shafaq со ссылкой на министерство энергетики Ирака.

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По последним данным, решение было принято на фоне сокращения Ираном количества объёмов поставок в Ирак газа, необходимого для выработки электроэнергии.

Ранее власти Ирана потребовали от Багдада выплаты задолженности за поставленный газ, однако выплата не была произведена в срок.

«Из-за сокращения объема поставок иранского газа на пять миллионов кубометров мы были вынуждены ограничить выработку электроэнергии, что закономерно привело к сокращению часов подачи электроэнергии гражданам», — сообщили в министерстве энергетики Ирака.