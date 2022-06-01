Берлин, 1 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Германия представит Украине систему противовоздушной обороны ПВО IRIS-T. Об этом 1 июня заявил в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

«В ближайшие недели мы поставим новые вооружения, — сказал Шольц. — Например, правительство приняло решение, что мы поставим систему IRIS-T — самую современную систему противовоздушной обороны, которая имеется у Германии».

Также германский канцлер анонсировал поставки радарных систем для артиллерийских расчётов.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о рисках прямого столкновения между США и Россией в случае любых поставок оружия Киеву.