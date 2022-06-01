Астрахань, 1 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Житель Астрахани подозревается в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Sharipov.A Осетры

По версии следствия, 49-летний подозреваемый, действуя в составе группы неизвестных лиц по предварительному сговору, незаконно купил в Астрахани рыбу осетровых пород и чёрную икру для последующей продажи. В ходе проверочной закупки подозреваемый продал килограмм икры амурского осетра, девять тушек русского осетра и одну тушку белуги. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального СК, УФСБ России по Астраханской области и Астраханского ЛО МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Устанавливаются все обстоятельства преступления.