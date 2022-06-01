Калуга, 1 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 10 человек. Днём ранее, 31 мая, в регионе было зарегистрировано 10 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 965 человек, 102 035 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.