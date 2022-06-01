Краснодар, 1 июня 2022, 13:00 — REGNUM Реверсивное движение снято на основных трассах Краснодарского края, сообщили 1 июня в пресс-службе администрации региона.
В администрации региона уточнили, что на трассе А 147 Джубга — граница с р. Абхазией для проведения ремонтных работ после оползней реверсивные схемы движения устанавливаться не будут. Продолжаются работы на участках рядом с посёлками Волконка, Головинка, Вардане — Лоо, Нижнее Уч-Дере.
Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон на курортах Краснодарского края официально начался 1 мая, в 2022 году в регионе планируют принять около 17 млн гостей.