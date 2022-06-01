Краснодар, 1 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Реверсивное движение снято на основных трассах Краснодарского края, сообщили 1 июня в пресс-службе администрации региона.

Admkrai.krasnodar.ru Трассы на Кубани

«Полностью завершили ремонт на автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» в Геленджике. Есть участки, где дорожные работы ведутся только в ночное время: на обходе Тимашевска, на трассе Краснодар-Ейск в Тимашевском районе, на трассе Крымск-Джигинка в Крымском районе, на трассе Майкоп-Туапсе в Туапсинском и Апшеронском районах, от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор». На этих участках действует ограничение скоростного режима», — сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Трембицкий.

В администрации региона уточнили, что на трассе А 147 Джубга — граница с р. Абхазией для проведения ремонтных работ после оползней реверсивные схемы движения устанавливаться не будут. Продолжаются работы на участках рядом с посёлками Волконка, Головинка, Вардане — Лоо, Нижнее Уч-Дере.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон на курортах Краснодарского края официально начался 1 мая, в 2022 году в регионе планируют принять около 17 млн гостей.