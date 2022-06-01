Уфа, 1 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Проверку после сообщений о стрельбе на одной из улиц Уфы начали полицейские в Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Пистолет

По информации журналистов, утром 1 июня полицейские получили сообщение о том, что двое мужчин нарушают покой жителей. По словам звонившего, они шумят и стреляют в воздух, предположительно, из травматического пистолета.

«В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — приводит агентство сообщение пресс-службы МВД по Башкирии.