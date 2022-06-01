Чебоксары, 1 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В столице Чувашии в июле подорожает стоимость муниципальных платных парковок при сохранении текущих цен на абонементы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

https://gcheb.cap.ru/ Платная парковка в Чебоксарах у старого здания Дома правительства Чувашии

В администрации отмечают, что в городе вернут «парковочные» цены 2017 года, когда был запущен муниципальный паркинг: стоимость же почасовой парковки тогда составляла для легковых и грузовых автомобилей соответственно 30 и 60 рублей. Бесплатный период «на большинстве стоянок» составит 30 минут. В мэрии уточняют, что нововведения будут действовать с 1 июля.

«Технически новая стоимость утверждена с 1 июня, но для перестройки и информирования автолюбителей в течение месяца штрафы за недоплату взиматься не будут», — говорят в столичной администрации.

В настоящее время на муниципальных платных парковках действуют цены, введённые в декабре 2018 года и предусматривающие «льготные тарифы на первые два часа»: первый двухчасовой период стоит 10 рублей в час для легковых машин, 30 рублей — для грузовиков и автобусов.

В то же время в мэрии обращают внимание на сохранение цен на абонементы: дневная стоимость стоянки составит 100 рублей, суточная — 240 рублей, месячной — 1824 рубля, годовой — 19 700 рублей.

«При установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) следует учитывать необходимость полного (частичного) покрытия затрат на строительство (реконструкцию) платных парковок (парковочных мест) и затрат на эксплуатацию, а также получения прибыли лицами, осуществляющими эксплуатацию платных парковок», — говорится в постановлении главы администрации Чебоксар.

Чебоксарские власти подчёркивают, что проект муниципальных платных парковок «не является коммерческим и создан для повышения оборачиваемости парковочных мест». По словам сити-менеджера Дениса Спирина, благодаря этому в городе стало проще припарковать автомобили гостям и инвалидам, поиск машино-места стал занимать минимум времени, а также сократилось число парковок под запрещающими знаками и на газонах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чебоксарах платные паркинги начали действовать перед железнодорожным вокзалом, возле МФЦ по улице Ленинградской, на Деловом проезде и у старого здания Дома правительства на площади Республики.