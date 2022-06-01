Оренбург, , 12:57 — REGNUM Оренбургский областной дом детства в честь Дня защиты детей получил подарок. С праздником ребят поздравила вице-губернатор — заместитель председателя правительства по социальной политике — министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, сообщили в пресс-службе минздрава.

Вице-губернатор Оренбуржья Татьяна Савинова поздравляет воспитанников дома детства минздрав Оренбургской области

Савинова подарила сертификат на 300 тыс. рублей. Средства предназначены для покупки детской летней беседки.

«Международный день защиты детей — всемирный праздник, направленный на улучшение благополучия детей. Пусть в этот первый день лета маленькие представители человечества всей планеты почувствуют заботу и неравнодушие взрослых, призванных подарить каждому ребёнку счастливое и беспечное детство», — сказала вице-губернатор.