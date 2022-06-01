Красноярск, 1 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, днём 2 июня в Красноярске ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии также ожидается непогода.

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