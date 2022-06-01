Рамалла , 1 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас провёл телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 1 июня сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление пресс-службы главы Палестины.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Аббас в ходе переговоров заявил, что власти Палестинской автономии примут меры, чтобы противостоять действиям Израиля, направленным на эскалацию ситуации в регионе. Согласно официальному заявлению, в ходе переговоров также обсуждались последние события в регионе и резкое обострение обстановки в Иерусалиме.

«Израильские оккупационные власти отказываются от своих обязательств в соответствии с подписанными соглашениями и резолюциями, имеющими международную силу, и продолжают свои агрессивные действия в Иерусалиме. Особенно в отношении мечети Аль-Акса», — цитируют СМИ заявление Аббаса.