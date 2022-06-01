Мадрид, 1 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Нападающий Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского «Реала». Об этом 1 июня он написал в соцсетях.

Steindy Гарет Бэйл

«Я пришёл в «Реал» девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта стала явью и даже больше», — написал 32-летний футболист.

Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за €100 млн, став самым дорогим на тот момент футболистом мира.

В составе мадридского клуба Бэйл стал трёхкратным чемпионом Испании, пять раз выиграл Лигу чемпионов, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, два раза выиграл Суперкубок УЕФА и четыре раза — клубный чемпионат мира.