Ханты-Мансийск, , 12:56 — REGNUM В Югре за сутки на 1 июня госпитализировали 16 больных с COVID-19, 35 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 24 случая больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 17.

С начала пандемии в Югре на 1 июня насчитывается 210 694 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 800 пациентов, 2 548 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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